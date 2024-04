Doppio trekking, pranzo e approfondimenti per i 30 anni del Parco

Il Parco San Bartolo compie i suoi primi 30 anni. Per l’occasione, l’Ente Parco ha organizzato un pranzo conviviale, pensato per condividere un traguardo importante con coloro che in questi anni hanno imparato ad amare il parco e ne hanno a cuore la cura e la crescita sostenibile, ma anche per ricordarne i momenti salienti, grazie alla partecipazione dei protagonisti di questi 6 lustri. L’incontro, in programma questa domenica nell’ex scuola di Santa Marina Alta, si aprirà alle 11.30 con l’intervento di Nadia Regnoli, la prima presidente dell’Ente Parco, che ne racconterà le origini. Per poi proseguire con i suoi successori e con l’attuale presidente Silvano Leva, che svelerà i progetti in corso. La vera protagonista della storia del parco, però, è la natura. La chiusura dell’incontro, quindi, sarà lasciata a coloro che ne hanno studiato e monitorato l’evoluzione: la direttrice del museo paleontologico “L. Sorbini” Nicoletta Bedosti, il biologo Laurent Sonet e l’agronomo Fabrizio Furlani. Saluti finali con il botto delle bottiglie di vino, per un brindisi collettivo.

Il luogo dell’incontro sarà il punto di arrivo di due trekking. Il primo, a carattere più storico e artistico, partirà alle 9 da Pesaro e raggiungerà Santa Marina passando per strada Bocca del Lupo e include la visita della chiesa del San Bartolo e del chiostro del convento dei Girolomini, con due guide d’eccezione: Grazia Calegari e Roberta Martufi. Il secondo, più naturalistico, partirà alle 9 dal cimitero di Fiorenzuola e arriverà a Santa Marina attraversando la falesia e include l’osservazione e la spiegazione della migrazione degli uccelli. I partecipanti ai trekking saranno riaccompagnati dalle guide ai punti di partenza al termine della festa a Santa Marina. L’arrivo alle macchine è previsto entro le 15. I trekking sono a numero limitato, è obbligatoria la prenotazione: 348 3572204 (whatsapp o sms).