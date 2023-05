"Dov’era Biancani quando edificavano sui fiumi?

Giovanni Dallasta, consigliere comunale del gruppo misto scrive: "Andrea Biancani, ex assessore ai Lavori Pubblici a Pesaro nonché consigliere regionale con la Giunta Ceriscioli si accorge ora che il Genica non è abbastanza sicuro e che mancano le vasche di espansione ferme da decenni. Perspicace il politico! I sui interventi tempestivi dopo i disastri, quando al comando ci sono altri, sconcertano. La pulizia del tombino davanti a casa e il post su facebook che invitava i cittadini a fare altrettanto, non hanno però scongiurato allagamenti e disastri dovuti in gran parte all’immobilismo e scelte errate delle amministrazioni, dove lui stesso ha fatto e fa parte. Perché non ci dice il consigliere chi ha tombato il Genica all’altezza del cimitero? Lo ha tombato forse una amministrazione di centrodestra? Chi ha fatto costruire supermercati, capannoni, ha fatto realizzare parcheggi nelle zone esondabili? Una amministrazione di centrodestra? No! Le loro Amministrazioni che governano da 70 anni. Biancani dovrebbe cercare di volare più basso e di collaborare al fine di risolvere i problemi che, in molti casi, sono scaturiti da scelte sbagliate fatte in passato".