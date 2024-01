Due murales su Rodari realizzati dal Mengaroni

Sono stati realizzati, a Vallefoglia, due splendidi e allegri murales per abbellire e vivacizzare le facciate di due immobili di proprietà comunale frequentati dai bambini e dai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. Le opere sono state commissionate e finanziate dall’Amministrazione Comunale e realizzate dagli studenti del Liceo Artistico "Ferruccio Mengaroni" di Pesaro che ogni anno collabora e partecipa all’organizzazione della storica Mostra del Libro per Ragazzi giunta quest’anno alla 44ª edizione. I murales sono ispirati a Gianni Rodari, famoso scrittore di libri per l’infanzia, a cui è stata dedicata la 43ª edizione della Mostra svoltasi dal 7 al 14 maggio 2022 e prendono spunto dalle principali pubblicazioni del maestro, sviluppate con grande bravura dai ragazzi del Mengaroni. Le sedi dei due dipinti sono l’anfiteatro "Giuseppe Carloni" della Scuola Primaria Carlo Alberto Dalla Chiesa di Bottega e l’immobile adibito a biblioteca comunale "Ferruccio Parri" di via da Vinci a Montecchio.