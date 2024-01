E a Sant’Angelo parte l’indirizzo musicale per le prime medie

Nell’Istituto comprensivo di Sant’Angelo in Vado, Mercatello sul Metauro e Borgo Pace da settembre partirà anche l’indirizzo musicale. Finalmente. "Sì - – conferma la dirigente scolastica Sabrina Franciosi (foto)-, sono quattro anni che lavoriamo a questo progetto e finalmente è un traguardo raggiunto. Già lo scorso anno pur avendo avuto delle iscrizioni non l’avevamo potuto attivare. Da settembre sarà attivato per le classi prime della secondaria di primo grado. Il pomeriggio i ragazzi torneranno a scuola per seguire corsi di quattro strumenti (pianoforte, violino, tromba e clarinetto), scelti in continuità con la tradizione bandistica del territorio. Oltre alle 30 ore "classiche" i ragazzi avranno un docente che insegnerà loro a suonare lo strumento, una sorta di prolungamento dell’orario scolastico che altrimenti sarebbe demandato al privato".

Un bel traguardo per la scuola che tiene insieme i tre comuni dell’Alto Metauro: "È estremamente importante poter dare una proposta in più al territorio dei tre comuni dell’Istituto ma, perché no, anche dei comuni limitrofi – continua la dirigente scolastica –. Si tratta di una proposta in continuità con la lunga tradizione delle bande musicali del territorio e sono sempre favorevole al fatto che la scuola si apra il pomeriggio con un offerta articolata per tutti gli alunni. Credo fermamente che la scuola statale debba offrire quante più opportunità possibili ai ragazzi e avere insegnanti di strumento è una di queste".

Andrea Angelini