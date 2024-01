E’ di Marotta la giovane travolta a Senigallia. Prima dell’impatto parlava al telefono

È una giovane donna la vittima dell’investimento avvenuto alla stazione di Senigallia. La 34enne, di origini russe ma residente a Marotta di Mondolfo, è stata travolta dal treno FrecciaRossa Lecce-Milano Centrale delle 11:37. A dare l’allarme un uomo che ha sentito la giovane parlare al telefono subito prima dell’impatto: una telefonata dai toni accesi avuta sulla banchina nell’area nord della stazione. Un dato che le autorità stanno vagliando per chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di una tragica fatalità. Sentite anche altre testimonianze, secondo le forze dell’ordine intervenute sul luogo dell’investimento, che avvalorerebbero la volontarietà del gesto da parte della giovane in cura per crisi depressive.