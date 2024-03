È il giorno delle vie crucis nelle parrocchie

Il Venerdì Santo è il giorno delle vie crucis, anche se in alcune parrocchie è stata anticipata. Come alla Torraccia (foto), dove si è tenuta venerdì 15 marzo con una bella partecipazione. Invece quella diocesana con l’arcivescovo Sandro Salvucci si è svolta venerdì 22 marzo partendo dalla chiesa di Santa Maria del Porto per concludersi in Cattedrale. Oggi si si inizia alle 14,30 con la via crucis di Comunione e Liberazione partendo dal Duomo; nelle parrocchie da segnalare quella di San Paolo in zona Tombaccia, alle ore 21,30, partendo da via Milano (vicino ponte ferrovia e Moto Ducati); mentre per la parrocchia di San Martino, alle 21, partendo dalla chiesa di San Martino in piazza Giovanni XXIII. Infine Via Crucis anche alla parrocchia dei Cappuccini, alle 21,15, con partenza dai palazzi di via Cimarosa accanto al parco Miralfiore fino alla chiesa parrocchiale in via Cardinal Massaia.

l. d.