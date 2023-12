E’ il pesarese Matteo Tamburini il nuovo direttore creativo del gruppo Tod’s

E’ nato a Urbino e cresciuto a Pesaro il nuovo direttore creativo di Tod’s. E’ Matteo Tamburini (foto): "Tod’s Group – si legge – annuncia la nomina di Matteo Tamburini come direttore creativo delle collezioni donna e uomo del marchio Tod’s". Il battesimo in passerella sarà per la collezione donna autunno-inverno 2024 - 2015, durante la settimana della Moda di Milano. Il creativo di origine pesarese succede a Walter Chiapponi, approdato a Blumarine. "Matteo Tamburini è un creativo di talento. La sua visione moderna dell’alta qualità e dell’Italian lifestyle porterà sicuramente un valore aggiunto al nostro marchio. Tamburini coordinerà un ufficio stile composto da persone di grande esperienza e di grande sensibilita", ha detto Diego Della Valle. "Sono onorato ed entusiasta di entrare a far parte della famiglia Tod’s e di un brand che è legato a doppio filo alle mie origini e ai miei ricordi. Mi riconosco nei valori del brand e nella ricerca continua dell’alta qualità e di stile seguiti fino ad oggi e non vedo l’ora di poter dare il mio contributo", ha detto Matteo Tamburini. Nato nel 1982, Tamburini è un giovane talento: dopo gli studi in Fashion e Design, entra nel mondo della moda nel 2000, lavorando per alcuni dei maggiori brand del lusso, tra cui l’ultima esperienza in Bottega Veneta dal 2017. Ma anche negli uffici stile di Pucci e di Schiaparelli, quest’ultimo brand nel portafoglio del gruppo marchigiano. fra. pier.