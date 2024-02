E intanto la Zecca ha emesso i 5 euro dedicati a Pesaro Capitale

Emessa ieri dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la prima moneta della Collezione Numismatica della Repubblica italiana 2024 dedicata a Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024. La moneta in rame, dal valore nominale di 5 euro, ha una tiratura di 4.500 pezzi e si presenta in versione Fior di Conio. Realizzata dall’artista incisore Uliana Pernazza e prodotta presso le Officine della Zecca dello Stato, riproduce nel ’dritto’ Rocca Costanza, mentre nel ’rovescio’ Palazzo Ducale e la fontana di Piazza del Popolo. Nel giro, la scritta Capitale italiana della cultura 2024, in basso Pesaro, a sinistra il valore ’5 Euro’ e a destra ’R’ identificativo della Zecca di Roma. La moneta verrà presentata lunedì 26, insieme ad un altro grande omaggio pensato per la Capitale italiana della cultura: il francobollo di Pesaro 2024. L’appuntamento è alle 10.30 nel salone Metaurense di palazzo Ducale. L’evento è frutto della collaborazione tra Ministero delle Imprese e Made in Italy, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Poste Italiane, col Comune e Pesaro 2024-Capitale italiana della cultura.