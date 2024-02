E intanto oggi sarà festa nel borgo di Candelara

La Pro Loco di Candelara organizza oggi la sfilata di Carnevale per i ragazzi. "Il nostro borgo – spiegano gli organizzatori – grazie all’impegno delle giovani famiglie, torna ad organizzare una festa di Carnevale con sfilate a piedi e maschere: un’occasione per la comunità di Candelara ed i simpatizzanti per fare festa e trascorrere un pomeriggio insieme, con il divertimento dei bambini e non solo. Chi vuole partecipare è invitato alle 14.30 presso la piazzetta di via Borgo Santa Lucia davanti al castello. Da qui partirà il corteo carnascialesco animato da tanta musica e trampolieri. Durante il percorso verranno lanciati tanti coriandoli, caramelle e altri dolciumi per accontentare la golosità dei bambini. A tutti i presenti saranno offerti vin brulè, panini con salsiccia e castagnole. Poi dalle ore 18 la festa continua nei locali della Società operaia di mutuo soccorso (Soms) con un apericena in maschera, tanta musica con i dj set gestita dalla Contrada del palio dei bracieri di Candelara Si ringraziano tutti i volontari per il lavoro profuso alla riuscita di quest’evento".

l. d.