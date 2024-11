È morta Matilde Brualdi. Addio alla signora che creò l’azienda dei giocattoli

E’ morta Matilde Brualdi. Era nata 93 anni fa a Pesaro, in piazzale Carducci. Sua mamma Cesarina gestiva la cartoleria Nobili in piazza del Popolo. e dopo essersi in Ragioneria a Pesaro, conobbe Mario Clementoni, che allora negli anni ’50 lavorava in città in una azienda di strumenti musicali, che sposò nel 1953 e con cui fondò la storica azienda di giocattoli, la "Clementoni". Matilde e suo marito aprirono la prima bottega nel garage di casa di viale Trento 33, un piccolo spazio in cui fu concepita la tombola della canzone, un gioco molto apprezzato e acquistato. Dopo le prime esperienze, dal 1957 al 1963, e visto il successo, l’azienda si trasferì a Recanati, ma la famiglia rimase sempre legata a Pesaro dove sono nati anche i figli di Matilde e Mario, ovvero Stefano, Patrizia, Pierpaolo e Giovanni: "La mamma è sempre rimasta vicina a papà – dice Stefano – erano diversi uno dall’altro ma si compensavano molto bene tanto che l’azienda fu creata da loro. Mamma seguiva contemporaneamente l’azienda e la famiglia con quattro figli. La sua tenacia ha fatto sì che la nostra famiglia sia ancora unita. Fino all’ultimo ha continuato con un filo di voce a comunicare i valori che hanno sempre contraddistinto la nostra famiglia, in primis l’unità. Valori che ha trasmesso anche alle generazioni successive: mamma ha nove nipoti e sei pronipoti".

Matilde tornava spesso a Pesaro a trovare il fratello e i parenti ed è sempre molto legata ala sua città natale: "Quando ha lasciato Pesaro non era del tutto contenta – dice Stefano – però ha seguito le orme di papà, diventando un pilastro dell’azienda. Per noi è stata una grande mamma e anche il riconoscimento che stiamo vedendo in queste ore dai dipendenti che sono cresciuti con noi, è la conferma di quanto abbia trasmesso loro: c’è un sentimento profondo, quasi fraterno nei confronti di nostra madre. Questo è il riconoscimento più bello, è toccante e commovente vedere quanti dipendenti la ricordano ancora. Anche lei li ricordava: ogni tanto si faceva vedere in azienda e riconosceva tutti chiamandoli per nome, è accaduto anche di recente".

Il funerale si svolge domani mattina alle 10 nella cattedrale di San Flaviano di Recanati. Matilde Brualdi sarà sepolta a Recanati vicina al marito Mario.

d. e.