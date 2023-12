"E’ stato assunto altro personale"

MARIANNA VETRI

Per il vicesindaco, primo focus sulla delega al personale: "L’alluvione ha bloccato molte procedure a livello di personale. Dovevamo fare diverse assunzioni, ne abbiamo fatta una in primavera e poi il governo ha congelato tutto. Ma da settembre a oggi ne sono state fatte undici, nonostante due procedure andate deserte per mancanza di profili tecnici. Per cui, coi dodici innesti, siamo ora a 128 dipendenti a tempo indeterminato, gli ultimi tre assunti proprio ieri. Nella provincia siamo stati i primi ad approvare il contratto collettivo nazionale a metà ottobre. Per lo sport, c’è soddisfazione innanzitutto per i risultati di varie associazioni sportive. Ci sono dei ritardi nei cantieri, come allo stadio, dovuti al grande lavoro delle ditte specializzate e al tempo invernale. A Varea è stato rifatto il tetto del bocciodromo e partiranno gli spogliatoi del tennis. Per le pari opportunità, ho speso molta attenzione nelle varie iniziative, e il comune dà l’esempio con molte donne in posizioni apicali".