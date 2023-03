"Ecco come riconoscere l’operatore che dà buca"

Come difendersi dalla piaga delle finte polizze di assicurazione auto online?

Lo spiega l’avvocato Floro Bisello, segretario nazionale Adusbef, associazione a difesa dei consumatori. Innanzitutto, per far capire la dimensione del fenomeno "basti pensare che dal 2015 ad oggi i casi di truffe – spiega Bisello - sono aumentate circa del 6000 per cento, per cui, questo trend fa capire quanto sia alto il rischio di comprare un’assicurazione online finta e cadere in trappola nelle spire di imbroglioni senza scrupoli".

Come riconoscere un sito finto di assicurazione online?

"In genere – risponde Bisello – un sito truffa ha queste caratteristiche: poche pagine oppure addirittura solo la homepage; utilizzano elementi distintivi di compagnie note, ma non fanno capo ad esse e una delle esche più efficaci è l’assicurazione auto temporanea in bella mostra"

E come scoprire invece una finta assicurazione online?

"Quando si finisce su un sito truffa, viene chiesto di inserire

i dati in un modulo editabile. Senza farci caso poi si viene contattati da operatori abusivi che si presentano sfruttando il nome di imprese regolarmente autorizzate con credenziali molto lontane dalla Compagnia ufficiale pubblicizzata sul finto sito. La trappola scatta nel momento in cui il truffatore propone e ottiene il pagamento con metodi elettronici non rintracciabili e non riconducibili al circuito della Compagnia Assicurativa ufficiale. Per accorgervi se state dialogando con un truffatore, potete fare così: memorizzate il suo numero di telefono, nome e cognome e verificate se la sua agenzia esiste davvero facendo qualche ricerca sul web; chiedete la conferma e l’invio dell’offerta tramite email, assieme al materiale precontrattuale (richiesta che non potrà negare, se si tratta di un vero agente) e verificate che l’email con i riferimenti alla Compagnia assicurativa provenga da un account ufficiale, cercandolo anche sul sito ufficiale della Compagnia. Non devono esserci quindi provider gratuiti dopo la "@", come gmail, libero, ecc. Questo tipo di email si può accettare solo da agenti assicurativi conosciuti, ad esempio per richieste di preventivi veloci. Ma non per la stipula di un contratto assicurativo online. Insomma,

il modo per proteggersi dai siti truffa per l’assicurazione online è essere prudenti. Non cedere mai istantaneamente alla possibilità di risparmiare senza conferme ufficiali".

e. ros.