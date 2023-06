Ecco il ’Diario della legalità’ Per vincere il bullismo a volte basta anche un fumetto

di Giorgia Monticelli

Un diario della legalità nel quale sono racchiuse le buone pratiche per diventare ottimi cittadini del domani, con al suo interno temi che vanno dalla giustizia alla solidarietà, passando per la cura e la salvaguardia dell’ambiente.

È partita ieri mattina dalla scuola secondaria "G. Gaudiano" la distribuzione de "Il mio diario": l’agenda scolastica, realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, destinata a tutti i bambini e le bambine (circa 3mila) delle terze elementari della provincia.

"Un modo per insegnare ai più piccoli il valore della legalità, giustizia e solidarietà. Senza tralasciare però le buone pratiche per la preservazione dell’ambiente", ha spiegato il dirigente della Squadra Mobile di Pesaro Paolo Badioli, rivolgendosi ai bambini della Gaudiano.

"Noi preveniamo l’illegalità attraverso i valori dell’amicizia e della solidarietà. Ma non mancano all’interno del diario temi riguardanti la Costituzione e la cittadinanza digitale – continua l’ispettore Enrico Fossa, responsabile dell’Ufficio minori e vittime vulnerabili -. L’agenda scolastica 2023-2024 accompagnerà tutti i bambini, da settembre, verso l’inizio del nuovo anno scolastico".

Un diario molto apprezzato soprattutto dai circa cinquanta alunni della 3ªB e 3ªC che ieri mattina, prima di tutti, hanno potuto sfogliarlo. Al suo interno anche una serie di vignette che raccontano, attraverso i personaggi, il lavoro svolto quotidianamente dalle forze dell’ordine: "I nostri colleghi si stanno esercitando in alcune prove pratiche di guida sicura per arrivare in tempo quando qualcuno avrà bisogno", si legge in una vignetta all’interno del diario. E poi, in un’altra vignetta, quando un gruppo di ragazzi dice di scrivere tutto su Youpol e di raccontare l’episodio del bullismo alla polizia.

Un incontro caratterizzato da una generazione che si è dimostrata già pronta ad affrontare le sfide del domani: "Promettiamo di impegnarci a rispettare il prossimo e l’ambiente in cui viviamo – si leggeva in alcuni pensieri riportati dai bambini durante la mattinata –, senza lasciare cartacce e rifiuti nei mari ed avendo sempre rispetto dei nostri compagni".

Fiera del progetto anche la dirigente Angela De Marchi: "Fin da piccoli educhiamo i nostri studenti a temi più ampi alla base della legalità, in una prospettiva di cittadinanza consapevole. Un modo per rendere sempre più partecipi i nostri bimbi che, seppur piccoli, sono già pieni di riflessioni sui problemi mondiali attuali. Il diario, che riporta al suo interno anche alcuni personaggi dei fumetti – tra cui anche il famoso topo intellettuale Geronimo Stilton – che intercettano a pieno le fasce generazionali con cui intendiamo interfacciarci".

Presenti alla consegna, la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Alessandra Belloni e l’assessora Murgia, con delega ai servizi educativi. "Un bel momento di partecipazione e formazione – concludono – che insegna le giuste prassi educative fin da giovanissimi".