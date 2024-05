"Ecco la caserma dei carabinieri". Il sindaco Ciccolini: "Vinta la sfida"

Il Comune ha concluso l’acquisto del nuovo edificio destinato a caserma dei carabinieri e da qualche giorno sono iniziati i lavori di sistemazione e adeguamento della struttura. L’amministrazione comunale guidata da Marco Ciccolini, attuale sindaco e ricandidato alle prossime elezioni amministrative, è riuscita a risolvere un problema importante per la città di Urbania a cui sembrava impossibile trovare una soluzione. La struttura è stata costruita da un privato alcuni anni fa, ma a causa delle misure restrittive dello Stato di quegli anni (spending review), la società interessata non è mai riuscita a darla in locazione al Ministero dell’Interno. Quando l’immobile è entrato in procedura fallimentare il comune di Urbania è riuscito ad acquistarlo all’asta presso il tribunale di Urbino, per la cifra di 384 mila euro, un costo quattro volte inferiore al prezzo iniziale. Il 29 gennaio 2024 si è concluso l’iter autorizzativo con la sottoscrizione del contratto di locazione. Il Comune di Urbania ha ottenuto tutte le autorizzazioni all’apertura della nuova caserma da parte del comando regionale e del comando nazionale dell’Arma dei carabinieri, della Prefettura e del Demanio e ha già stipulato il contratto di locazione con il Ministero dell’Interno per un importo di 27.200 euro annui. "Sono orgoglioso di annunciare questa svolta riguardante la caserma – afferma Ciccolini – è stata una operazione complessa, ma che siamo riusciti a risolvere; una sfida vinta per consegnare alla nostra città una caserma moderna e funzionale, che ha tutti i requisiti di legge necessari, compresi i requisiti di sicurezza sismici, una delle poche a livello provinciale". Entro qualche settimana ci sarà la caserma e il Comune potrà consegnare all’Arma dei Carabinieri una nuova sede, moderna, a norma e funzionale, risolvendo un problema che poteva anche portare, se non risolto, alla chiusura e allo spostamento del presidio.

Valentina Damiani