“Ed è pur dunque vero“, la viola da gamba con Giovanni La Marca

La Scuola di Musica antica del Conservatorio Rossini propone il concerto dal titolo Ed è pur dunque vero, un’anteprima del Festival di Musica antica che si terrà nel mese di ottobre (Museo Nazionale Rossini, oggi ore 17). Il Festival si pone come obiettivo la diffusione del repertorio musicale rinascimentale e barocco.

Organizzato da CRoMA (Conservatorio Rossini Musica Antica), realtà formatasi all’interno dell’istituto musicale pesarese, si avvale della collaborazione del Museo Nazionale Rossini e delle principali istituzioni cittadine. Nel concerto Ed è pur dunque vero si esibiranno gli studenti della classe di Musica d’insieme per voci e strumenti antichi diretti e sostenuti alla viola da gamba dal professor Gianni La Marca. In programma un ricco repertorio che spazia nell’arco di due secoli, da Adrian Willaert (1490 – 1562) a Johann Sebastian Bach (1685 - 1750). Sul palco si alterneranno organici e generi diversi: madrigali, cantate, arie, in formazioni minime e in ensemble più ampi. A conclusione del concerto verrà eseguito la composizione Vecchie letrose, una villanella napoletana di Willaert che riunirà l’intero gruppo di musicisti sul palco.

Giovanni La Marca è diplomato in violoncello, viola da gamba, musica da camera e didattica della musica e si è perfezionato con Jordi Savall e Gaetano Nasillo. La sua carriera concertistica è iniziata nel 1983 e vanta un curriculum di oltre mille concerti in cui ha eseguito musiche di generi ed epoche diverse, dalla musica medievale a quella contemporanea. Ha collaborato con prestigiosi gruppi da camera esibendosi in Italia e all’estero. In Italia ha suonato con vari ensemble e come solista in importanti rassegne e stagioni di concerti. Dal 2011 collabora con l’Ensemble Micrologus con il quale ha avuto occasione di esibirsi nei principali festival mondiali.

ma. ri. to.