"Edifici Erap, no agli impianti centralizzati"

"La situazione vissuta dai residenti di via Senna a Pesaro, costretti per mesi a vivere senza gas per riscaldarsi e senza acqua calda per lavarsi, rischia di ripetersi in altri complessi di case popolari. Episodi simili stanno accadendo anche a Fano e a Pergola, servono indirizzi precisi da parte della Regione".

Con un’interrogazione presentata il 6 dicembre il vicepresidente del Consiglio regionale Andrea Biancani (Pd) sollecita la Regione a fornire indicazioni e interventi per risolvere il problema dell’interruzione del riscaldamento nei condomini di edilizia residenziale pubblica. In via Senna lo scorso 27 febbraio il gestore del servizio gas, verificata la morosità di 13 delle 23 famiglie residenti, aveva posto i sigilli al contatore centralizzato, interrompendo l’erogazione in tutto lo stabile per quasi 10 mesi, rimasto senza riscaldamento e acqua calda, anche negli alloggi di chi era in regola con i versamenti. Ora il gas nel condominio è tornato, ma per Biancani "la soluzione degli impianti centralizzati è sbagliata, alla Regione chiediamo di prevenire questi disagi".