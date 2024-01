Egidio Cecchini:: "Risultati importanti, nel 2024 grandi cose"

La soddisfazione per i risultati ottenuti dai ristoratori urbinati è espressa anche dalla Confcommercio di Urbino. Città, quella ducale, che progetta sempre di più promozione e attrattività attraverso il segmento enogastronomico. "La ristorazione urbinate cresce, si qualifica ed ottiene riconoscimenti a livello nazionale sempre più importanti, confermandosi un comparto economico di grande attrattività – dice Egidio Cecchini che è anche segretario dell’associazione “Ristoratori Città di Urbino“ aderente a Confcommercio –. A cominciare dal suo presidente, Giuseppe Portanova,il cui omonimo ristorante ha avuto confermata anche per il 2024 la presenza all’interno della esclusiva Guida Michelin e ottenuto il premio “Traveler’s Choice Best of the Best 2023“ assegnato da Tripadvisor all’1% dei suoi migliori profili votati dai clienti. Prestigioso riconoscimento anche per il Ristorante Ponente, gestito da Luca Sartore, che ad appena un anno dall’inizio della attività è stato inserito nella autorevole Guida Ristoranti d’Italia 2024, pubblicata dal Gambero Rosso, con il riconoscimento di una forchetta. Poi, troviamo in questa rosa, il ristorante Il Girarrosto gestito da Cecilia Dappozzo, che da oltre 50 anni tramanda la tradizione della gastronomia urbinate, ed è entrato a far parte dal 2024 della storica Guida “Osterie d’Italia“ edita da Slow Food. Nel complimentarmi con tutti i premiati per i riconoscimenti ottenuti – conclude Cecchini – voglio preannunciare che è nelle nostre intenzioni fare del 2024 un anno di importanti attività che vedranno protagonisti tutti i ristoratori aderenti all’associazione, con i quali a breve ci confronteremo nel merito".

fra. pier.