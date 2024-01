Enzo Camillini: "Caparbietà e forza di credere al progetto. Ecco i segreti del successo"

Enzo Camillini, fondatore di Tecnoplast, sorpreso dalla sua candidatura a cittadino dell’anno?

"La candidatura a “Cittadino dell’anno” mi ha lasciato molto sorpreso ed era sicuramente inaspettata, ma devo riconoscere che mi ha fatto molto piacere essere inserito in questo elenco nel quale sono presenti persone di grande spicco nell’ambito di diversi settori. L’anno 2023 è stato un anno molto importante per me e per la mia azienda, un anno di traguardi e di cambiamenti. La mia azienda, Tecnoplast, ha compiuto 20 anni, è ancora molto giovane, ma gli obiettivi raggiunti sono per me molto significativi".

Com’è iniziata la sua vicenda imprenditoriale?

"Il tutto è iniziato in un piccolo capannone ad Urbino, ma con grandi sogni e progetti. Questi 20 anni sono stati difficili, impegnativi ma di grande soddisfazione. Anni di impegno costante a discapito purtroppo della mia famiglia alla quale ho tolto un po’del mio tempo, soprattutto quando i miei figli erano piccoli".

Cosa serve per il successo?

"La mia caparbietà e la mia forza mi hanno spinto sempre a credere in questo progetto che quest’anno ho voluto condividere con l’ingresso di un nuovo socio, il fondo Dea Capital. Volevo un vero e proprio partner che condividesse la visione futura mia e dei miei stretti collaboratori e credesse nel piano di sviluppo dell’azienda".

Quali sono i suoi obiettivi a questo punto della sua vita?

"La nostra ambizione è da sempre stata quella di conquistare quote all’interno del mercato per crescere in maniera sana e profittevole. Questa decisione non rappresenta un punto di arrivo ma un vero e proprio punto di partenza. Vogliamo concretizzare l’idea di business e di sviluppo che, fino a pochi anni fa, poteva essere presentata soltanto come un sogno ambizioso".

Lei è sponsor della Vis Pesaro, che milita in serie C: come vive questa partecipazione concreta alla vita sportiva della città attraverso un club di così lunga data, nato nel 1898?

"Nell’anno 2023 si è consolidato ulteriormente il rapporto con la squadra di calcio della mia città, la Vis Pesaro. Ho grande stima del presidente Bosco, dei giocatori, dei tecnici e dei tifosi. La mia grande passione è sempre stato il calcio sia a livello locale che a livello nazionale. Quando posso vado allo stadio a vedere la Vis oppure a Torino a vedere la Juve".

Un imprenditore è in costante movimento, qual è l’hobbies che la fa pensare positivo?

"Questi sono i miei hobbies, oltre alla corsa che pratico costantemente la mia valvola di sfogo: un momento di riflessione per raccogliere i miei pensieri".

Davide Eusebi