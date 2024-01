"Eravamo partiti bene, poi abbiamo subito canestri sciocchi"

"Speravamo ovviamente in un risultato finale diverso. Abbiamo iniziato bene la partita– dice il coach della Carpegna Prosciutto Maurizio Buscaglia – ma poi abbiamo subìto dei canestri sciocchi, rifiutando alcuni tiri, pur non avendo impostato male a livello difensivo il gioco. Peccato perché quando siamo tornati sotto, nel finale, siamo stati puniti dalla lunga distanza e dalle guardie di Sassari". Il coach sottolinea un dato negativo di partenza: "A dire il vero abbiamo iniziato bene la partita, poi all’inizio del secondo quarto abbiamo subito una serie di canestri contro la quale potevamo spendere dei falli".

Cosa è successo?

"Si è innescato un break toppo lungo in cui abbiamo rifiutato troppi tiri. In realtà abbiamo avuto timore di non riuscire a fare canestro e Sassari è stata brava a prendere il largo. Peccato perché non volevamo che andasse così la partita".

C’è chi sottolinea la difficoltà finale di Cinciarini, che è stato in campo più di 37 minuti: "E’ vero che ha sbagliato due tiri liberi – dice Buscaglia – , ma le situazioni in campo hanno prodotto la rimonta finale. Quel tipo di quintetto (quattro italiani più Ford, ndr) ci ha dato la rimonta".

La scelta di schierare Ford su Jefferson come è nata?

"Avevamo pensato di fare questo tipo di scelta. Lui ha l’abilità di fare alcune cose in difesa sui play avversari. Lui riesce a lavorare e chiudere gli spazi – dice il coach – La palla recuperata nel finale nasce da questo. Siamo arrivati al tiro che poteva portarci ad un solo possesso di distanza".

Mazzola che rinuncia al tiro? "Lui fa fatica, perché la difesa si adegua".

Il mercato?

"Io aspetto novità, vi ho già detto che abbiamo indicato una soluzione ma siamo sul saliscendi. Non so cosa altro rispondere. Ci lavoriamo – dice Buscaglia – . Ma non è facile. E’ il mercato che è difficile. Noi cerchiamo il migliore giocatore possibile, il più forte. Lo andrei a prendere anche in macchina".

Intanto c’è chi riapre vecchi capitoli come Jasmine Repesa che è rimasto nel cuore di tanti pesaresi. Fonti giornalistiche parlano di un suo ritorno con Costa. Sarebbe clamoroso.