Erdis Marche e borse di studio: aiuti agli studenti fino a 7mila euro

Erdis Marche ha lanciato i bandi per accedere ai benefici del diritto allo studio relativi all’anno accademico 2024/2025. Al contempo, è stata attivata la procedura online per presentare la domanda di accesso a uno o più servizi offerti da Erdis, quali borse di studio, che sono state aumentate di valore, servizio abitativo e di ristorazione.

Gli importi delle borse di studio sono stati ridefiniti in questo modo: 7.015,97 euro per gli studenti fuori sede e gli studenti indipendenti, 4.100,05 euro per gli studenti pendolari, 2.827,64 euro sia per gli studenti in sede, sia per gli studenti frequentanti corsi in teledidattica e sottoposti a regime di detenzione. Per il prossimo anno accademico sono confermate le soglie Isee e Ispee, che, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del programma regionale per il diritto allo studio, non potranno superare, rispettivamente, il limite massimo di 24mila euro e di 50mila euro.

Le domande potranno essere presentate fino al 26 agosto 2024, accedendo all’area riservata e seguendo le modalità indicate sul portale di Erdis. Per registrarsi, è necessario essere in possesso di credenziali digitali quali Spid o Cie, oppure, in alternativa, Cns (Carta nazionale dei servizi) o Cns/Ts (Carta nazionale servizi tessera sanitaria). Gli studenti internazionali senza un documento di riconoscimento italiano e non residenti in Italia e gli studenti minorenni dovranno effettuare l’accesso all’area riservata tramite nome utente e password, che verranno rilasciati una volta conclusa la procedura di accreditamento a disposizione.

Scaduto il termine per la presentazione della domanda di benefici, gli uffici Erdis provvederanno alla formulazione delle graduatorie e all’assegnazione degli alloggi e del servizio mensa, in tempo utile per l’inizio delle lezioni universitarie.

n. p.