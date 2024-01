Escalation Megabox con Bergamo. Vallefoglia conquista la vittoria

megabox

3

bergamo

1

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Aleksic 16, Mingardi 26, Gardini 13, Mancini 4, Dijkema 1, Degradi 13; Panetoni (L), Kozbar, Cecconello, Kosheleva 2. Non entrate: Provaroni, Grossa Scharmann, Fiorani (L). All. Pistola.

VOLLEY BERGAMO 1991: Nervini 11, Melandri 8, Rozanski 4, Davyskiba 10, Butigan 8, Gennari 4; Cecchetto (L), Lorrayna 10, Pasquino, Cicola. Non entrate: Bovo, Fitzmorris, Scialanca (L). All. Bigarelli.

ARBITRI: Piana e Giglio.

Parziali: 25-20, 22-25, 25-18, 25-13.

NOTE – Spettatori: 839.

La Megabox Ondulati del Savio si aggiudica la terza vittoria casalinga consecutiva, superando in quattro set una Bergamo tenacissima, che nella parte centrale del match ha dimostrato a lungo di potersela giocare alla pari. A metà del terzo set la Megabox ha saputo tirarsi fuori da una partita che era diventata complicatissima, con le ospiti capaci di difendere a lungo qualunque pallone.

Decisive Mingardi (26 punti col 4/% su 53 palloni) e Aleksic (16 punti e 9 muri) ottima la prova di squadra, mentre Bergamo esce comunque a testa alta (Nervini 11, 10 per Lorrayna e Daviskiba), dimostrando di essere squadra più che viva. Bellissimo il colpo d’occhio di pubblico, allietato dalle musiche di Clarissa Vichi. Prima della partita i due sindaci di Bergamo e Pesaro hanno celebrato il passaggio di consegne tra le due capitali italiane della cultura 2023 (Bergamo, assieme a Brescia) e 2024 (Pesaro).

Nel primo set parte subito avanti 3-0 la Megabox sul turno di servizio di Aleksic. Davyskiba manda out la palla che chiude il set sul 25-20.

Nel secondo set parte nuovamente meglio la Megabox (4-1 su muro di Mancini). Il muro di Gennari su Kosheleva guadagna 4 palle set per Bergamo, due ne annulla Mingardi ma Cecconello manda out la battuta e si chiude 25-22 per il Volley Bergamo.

Nel terzo set Aleksic strappa il 24-18 e chiude con un muro. Mingardi chiude il set con 11 punti e il 73% in attacco. Nel quarto due muri in fila di Aleksic allungano ancora (20-9), Bergamo è in rottura prolungata (23-11), chiude Mancini 25-13. b.t.