Escursione sul Petrano con concerto dal vivo. Iscrivetevi entro oggi

Domenica 7 prende il via con la prima escursione il progetto “I suoni degli Appennini“ organizzato dal Cai sezione di Pesaro “Lino Liuti“ in collaborazione con il Conservatorio Rossini di Pesaro. Il debutto dell’originale iniziativa è sul Monte Petrano.

Si tratta di un’escursione su una vecchia mulattiera che sale con lunghi e comodi tornanti sino alla cima La Roccaccia per poi proseguire dai prati sommitali. Tempo di percorrenza totale 3 ore e 30’ soste escluse, dislivello salita/discesa 468 metri, difficoltà turistica. Il punto di partenza è Palcano (località Borgo, 640 mt.) alle ore 9.30, l’accompagnatore Daniele Piccini (Cai Pesaro). Per chi volesse partire insieme da Pesaro il ritrovo è il nuovo parcheggio del cimitero alle 8,15; da Fano via dell’Abbazia alle 8,30. Una volta giunti in vetta gli escursionisti saranno allietati dal concerto della SaxOrchestra, diretta dal maestro Stefano Venturi. Prenotazione obbligatoria entro oggi al 329 4509942.