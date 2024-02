Essepigi inarrestabile. E’ la decima vittoria

Anche la Dinamis Falconara finisce per essere travolta dalla schiacciasassi Essepigi Fano Rugby, che con la decima vittoria stagionale coglie anche l’occasione di prendersi almeno provvisoriamente la vetta solitaria della classifica complice il turno di riposo osservato dal Città di Castello (Gabriele Breccia e compagni resteranno a guardare il 3 marzo). Col 34-0 rifilato a domicilio ai falconaresi i fanesi sono infatti volati a +5 dai tifernati, coi quali, a prescindere dalla lotta per il primato, sembrano destinati a dividersi i due posti disponibili in questo girone umbro-marchigiano per accedere ai play-off per la B.

"La svolta della partita c’è stata nel primo quarto d’ora del secondo tempo, quando abbiamo fatto tre mete una dietro l’altra chiudendo la partita – disamina la gara con la Dinamis l’allenatore della mischia rossoblù Franco Tonelli, da anni preziosa spalla del coach Walter Colaiacomo –. Prima diciamo che c’era stata una fase in cui i nostri avversari avevano provato a sorprenderci con delle giocate un po’ azzardate, ma noi siamo stati bravi a prendergli le misure e poi siamo venuti fuori col nostro gioco. E lo scarto nel punteggio alla fine avrebbe potuto essere ancora più marcato, se fossimo stati meno frenetici negli ultimi metri".

Nel complesso è stata comunque una buona gara, come dimostrano anche gli zero punti concessi: "Dove abbiamo peraltro continuato a portare avanti la nostra filosofia – continua – mandando in campo altri due ragazzi dell’Under 18". E chiude: "Arriviamo quindi bene alla sosta di campionato, che cercheremo di sfruttare per ricaricare le batterie e prepararci ai successivi duelli dell’11 febbraio ad Ascoli e soprattutto della domenica dopo in casa contro Città di Castello".

b.t.