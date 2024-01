Europa Verde e Alleanza Verdi sinistra: : "Tribunale sotto organico, servono rimedi"

Il Tribunale di Urbino è sotto organico, lo hanno denunciato con una interrogazione parlamentare Europa Verde e Alleanza Verdi - Sinistra. Lo evidenziano ancora il presidente ed il vice dell’associazione Urbino Capoluogo. "Ricordiamo a tutti - dichiarano Giorgio Londei e Ferruccio Giovanetti - che siamo nati quando un provvedimento legislativo stabiliva di chiudere i tribunali non capoluogo di Provincia, il problema, come è noto, si risolse con la sentenza della Corte Costituzionale che stabili che la città di Urbino lo era e, quindi, il Tribunale doveva restare in funzione. Se questo è il passato, oggi, noi intendiamo raccogliere le prese di posizione del presidente del Tribunale Massimo Di Patria più volte nelle sedi istituzionali ha sottolineato la grave carenza del personale e, contemporaneamente, facciano nostro il pensiero dell’ avvocato Pasquale Marra (presidente dell’ordine degli avvocati) quando parla di "disservizio" per i cittadini. Non da oggi ci stiamo muovendo, a Roma, per il tribunale di Urbino e del Montefeltro".

fra. pier.