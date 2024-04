Ex manicomio: camino rischia di cadere in strada

L’ex manicomio San Benedetto perde i pezzi. L’allarme è scattato verso le 20 di ieri sera quando alcuni passanti hanno avvisato i vigili del fuoco e la Polizia locale vedendo che qualcosa stava cedendo nel tetto, lungo la via Mammolabella. Un camino in muratura infatti rischiava di precipitare sulla strada stretta dove possono circolare solamente i residenti o le auto con permesso, ma comunque abitata. I vigili del fuoco sono intervenuti subito assieme alla Polizia locale. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area non senza difficoltà per il poco spazio a disposizione che avevano per adoperare l’autoscala. La strada è stata interdetta al traffico grazie al pronto intervento della Polizia locale e domani in collaborazione con il Comune si provvederà a rimuovere il camino dal tetto dell’ex manicomio.