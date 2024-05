Ex zuccherificio, nasce comitato ’Aria pulita’ contro il polo alimentare

Nasce il gruppo di cittadinanza "Aria Pulita" contro il nuovo Prg e il polo logistico alimentare che dovrebbe sorgere nell’area dell’ex zuccherificio. Sta per partire una raccolta firme cartacea mentre è già on line su change.org la petizione "Ex zuccherificio: fermate il progetto che può uccidere Fano", già sottoscritta da 349 persone. Il gruppo "Aria Pulita", apartitico, che accoglie al suo interno oltre ai residenti della zona ex zuccherificio chiunque sia sensibile alla causa, si presenterà questa sera, alle 21, nella sala parrocchiale di San Lazzaro.

Tra i promotori c’è Agnese Giacomoni, esponente del Pd, che proprio perché contraria all’insediamento del polo logistico, si è dimessa da capogruppo consiliare del Partito democratico ed ha votato contro il Prg. Questa sera, il gruppo "Aria Pulita" parlerà degli effetti dell’insediamento del Polo logistico alimentare: "Aumento del traffico e del rischio sicurezza dei cittadini che frequenteranno quell’area (ad esempio chi vuole raggiungere la nuova piscina); peggioramento della qualità dell’aria, degrado dei quartieri limitrofi, aumento dei rischi per la salute dei residenti, degli alunni e dei lavoratori; grave colpo all’economia turistica, chi vorrebbe venire in una città di mare il cui litorale è assediato da una zona industriale in potenziale espansione?; abbandono del progetto del parco naturalistico del Metauro".

Il gruppo riepilogherà la storia dell’ex zuccherificio e come si sia arrivati a prevedere, nel Prg adottato dal consiglio comunale alla fine di aprile, al termine della legislatura, l’insediamento del polo logistico alimentare. "Nel nuovo Prg – conclude il gruppo ‘Aria Pulita’ -- lo zuccherificio è stato trasformato in un’area industriale, a ridosso del centro e del mare, priva dei precedenti vincoli".

an. mar.