Fabriano, addio alla A2 ma a testa alta . Non basta un super Stanic, passa Roseto

Ristopro Fabriano

80

Liofilchem Roseto

87

Ristopro Fabriano: Verri 4, Centanni 11, Stanic 25, Gnecchi 5, Bedin, Negri 15, Giombini 4, Granic 16, Bandini, Nkot, Carsetti, Romagnoli. All. Niccolai.

Liofilchem Roseto: Santiangeli 19, Guaiana 11, Donadoni 2, Mantazaris 12, Durante 21, Klyuchnyk 10, Dervishi, Tamani, Thioune, Maiga 12. All. Gramenzi

Arbitri: Rezzoagli di Rapallo (Ge) e Luchi di Prato (Po)

Parziali: 25-23; 36-47; 60-65; 80-87

Note: Tiri liberi: Fabriano 18/24; Roseto 9/17. Tiri da 2: 16/27; 18/31. Tiri da 3 10/29; 14/32. Rimbalzi: 30 (off. 7, Granic 8); 33 (off. 11, Santiangeli 6). Assist 16 (Centanni e Stanic 4); 19 (Mantazaris 12).

Finisce l’avventura di Fabriano in gara4 che lotta fino alla fine per arrivare in A2 ed esce a testa alta dal confronto contro il rivale di sempre Roseto che supera i cartai per 3 a 1. La gara è stata bella e avvincente con Roseto che domina nel primo tempo (36-47), ma con Fabriano che trascinata da un super Stanic (25p., 4 assist e 4 rimbalzi), coadiuvato dal ritrovato Granic (16 punti, 8 rimbalzi e 2 assist) dimezza lo svantaggio nel terzo quarto (60-65). Nell’ultimo quarto Fabriano prova a rientrare ma la stanchezza si fa sentire, al contrario di Roseto che stringe i denti, batte Fabriano di 7 (80-87) e raggiunge la finale.

Roseto inizia la gara in modo impeccabile su entrambi i fronti e, dopo 3’, è avanti di 4 (3-7). La partita quindi si accende, Fabriano torna a +2 (9-7), ma Roseto è più precisa in attacco e riporta il vantaggio a +6 (10-16) al 5’. La Ristopro risale la china e al 10’ torna avanti di 2 (25-23) con una tripla di Stanic.

Nel secondo quarto l’equilibrio regna sovrano (33-33) ma Roseto che tira dal campo con il 57% contro il 38 di Fabriano e con un parziale di 8 a 0 mette la testa avanti (+7) al 17’ con le triple della coppia Santiangeli-Durante (34-41).

Fabriano fa fatica ad attaccare la difesa avversaria, va a canestro con il contagocce, perde troppe palle (13) e Roseto ne approfitta per chiudere al 20’ avanti di 11 (36-47).

Dopo l’intervallo i locali sono allo sbando, gli ospiti sono padroni del campo e al 22’ volano a +15 (36-51). Fabriano si sblocca e riduce lo svantaggio a -9 con la coppia Stanic-Granic (50-59) al 26’. Continua a crederci Fabriano, torna in partita a 90 secondi dal termine con Stanic che prende per mano la squadra e trova il -4 (58-62). Il terzo quarto va in archivio con Roseto avanti di 5 (60-65).

Nell’ultimo quarto Roseto con un parziale di 15 a 7 torna a +13 (66-80) al 34’. Fabriano non molla, ma la stanchezza si fa sentire torna a -8 (75-83) al 38’, Roseto rinserra le fila e al 40’ batte i cartai di 7 (80-87).

Angelo Campioni