Fabrizio Oliva: "Orti Giuli, uno scandalo. Movida estiva?. Farei più controlli"

1 Discontinuità con Ricci? Bisogna cambiare il modo di amministrare, concertando le scelte amministrative assieme ai cittadini e alle associazioni e non presentare progetti già fatti e non modificabili

2 Per la zona di Levante di viale Trieste la questione principale, secondo la nostra lista, è la bonifica del torrente Genica, che è costato la mancata bandiera blu alla città. Una rinuncia che è coincisa con la nomina di Pesaro capitale dela cultura e che non è stata percepita bene dalla cittadinanza e soprattutto dai turisti: secondo i quali non è che la bandiera blu l’ha persa la spiaggia di levante, ma l’ha persa tutta Pesaro. Questo il messaggio percepito fuori. Per quanto riguarda la pedonalizzazione del lungomare, l’importante è far rispettare la segnaletica. A Ponente va benissimo, l’importante è rispettare la segnaletica e creare un adeguato arredo urbano. Va inoltre fatto un progetto nuovo per un arredo urbano definitivo. Va sistemata non solo la parte del lungomare, ma bisogna mettere mano anche alle vie parallele che sono in pessime condizioni. Ci sono città vicine che sono arrivate al terzo intervento di sistemazione, al contrario di noi.

3 La delibera sulla movida? Se verrò eletto valuterò se ho le risorse umane, in termini di autorità competenti, per potere farla rispettare. Il problema attuale è il mancato rispetto delle regole, e se avrò le forze a disposizione lascerò le regole che ci sono. Il problema è soprattutto dei residenti che a volte non riescono neppure a entrare nel proprio garage. Il sindaco Ricci non è mai riuscito a far rispettare l’ordinanza , nemmeno in fatto di decibel

4 Le grandi opere? Innanzittutto il completamento di quelle già iniziate, poi i mosaici per i quali ci sono altri lavori da fare perché diventino una vera attrazione. Vogliamo il funzionamento pieno dell’auditorium Scavolini

5 Le manutenzioni sono uno dei punti forti del nostro programma. Non si possono realizzare opere e poi lasciarle in sospeso. Una volta realizzate, nel progetto va fatto un programma di manutenzione

6 Per quanto riguarda lo stadio, bisogna guardare a tutta l’area che va recuperata e riqualificata in toto, ripensandola. Al Benelli vanno fatte le opere che servono per renderlo più funzionale per gli spettatori. Non vogliamo un altro stadio, vogliamo migliorare quello esistente. Inoltre ci sono molte strutture sportive che non sono più a norma, questo è negativo per i cittadini e per il mondo del turismo, il nostro impegno è migliorarle con la manutenzione, rendendole più confortevoli.

7 L’Auditorium Scavolini è incompleto, bisogna fare i conti con il progetto esecutivo. Deve essere una struttura dedicata a sport, convegnistica ed eventi

8 Avere collocato il nuovo ospedale a Muraglia è stato un errore, sia per l’ubicazione che per la riduzione dei posti letto. Quanto alle visite mediche, dialogheremo con la Regione per risolvere almeno in parte il problema delle prenotazioni con il Cup. E’ la Regione che deve disporre di risorse per fare questo

9 Gli Orti Giuli sono lo scandalo della città. Il progetto è inadeguato in quanto si è realizzato un bar in cemento al’interno del luogo storico. Vogliamo il recupero di quell’edificio per farci un centro ricreativo per i giovani, così come vogliamo restaurare Porta Rimini che l’Osservatorio Valerio.

10 Abbiamo un patrimonio museale importante, bisogna innanzitutto pensare a migliorare, ottimizzare e valorizzare quello che abbiamo prima di pensare a nuovi progetti, i mosaici ad esempio sono assolutamehte strategici per il futuro. E’ stata fatta una grande inaugurazione di "Pesaro capitale 2024", per dare visibilità all’amministrzione, ma in realtà poi tutto è stato scaricato sulle spalle degli operatori. Si è speso troppo per i festeggiamenti, mentre andavano destinate più risorse per il programma,

11 Ci siamo preoccupati subito di attorniarci di persone competenti nei vari campi.

