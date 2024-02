Falco Acqualagna: via Salvi. In panchina torna Bettelli

La Falco Acqualagna ha comunicato di ieri che l’allenatore della prima squadra non sarà più Andrea Salvi. La società in una nota tiene a ringraziare "calorosamente il mister per l’impegno, la professionalità e il carattere mostrato in questi quasi due anni nei quali ci ha portato a giocare i play off per accedere alla tanto sognata promozione (Prima categoria), da squadra neopromossa. Al mister Andrea Salvi un immenso grazie e un augurio per il proseguo della sua carriera sportiva". La squadra sarà guidata fino al termine della stagione da Mirko Bettelli: per lui si tratta di un ritorno.