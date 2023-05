Fanesi: "Non c’è alcun problema economico"

L’assessore all’Urbanistica e vicesindaco Cristian Fanesi ci tiene a far sapere di "aver portato a termine l’iter della strada di Gimarra secondo il mandato chiaro e preciso ricevuto dal consiglio comunale". L’ultimo atto è previsto per la prossima settimana con la "convocazione di Regione e Provincia per la firma definitiva, insieme al Comune, dell’accordo di programma". A chi vorrebbe fare di Fanesi il capro espiatorio politico dell’eventuale mancata realizzazione della nuova strada da 25 milioni di euro, il vicesindaco fa sapere di aver portato a termine il suo compito e che "l’iter urbanistico è concluso".

Assessore, ci sono ancora i tempi per costruire la strada, vista la scadenza del 30 giugno?

"L’obiettivo è pubblicare il bando di gara entro il 30 giugno con l’augurio che ci possa essere una proroga dei termini per i progetti sopra i 20 milioni. In ogni caso noi l’iter lo abbiamo portato a termine e vogliamo andare avanti".

I dirigenti comunali mettono in guardia dal pericolo default per il Comune, con i progetti dell’interquartieri e della biblioteca Federiciana: lei cosa ne pensa?

"Non c’è alcun problema economico per la strada interquartieri, non c’era a gennaio quando la delibera è stata votata in consiglio comunale e non c’è oggi".

Se l’iter non rispettasse i termini previsti, il Comune perderebbe i 20 milioni e dovrebbe farsi carico dell’intero importo di 25milioni di euro: in quel caso ci sarebbe un problema economico?

"Il problema c’è sempre, in tutti i bandi che abbiamo fatto e in quelli che stiamo facendo".

Nessuno, però, raggiunge la cifra di 25 milioni di euro.

"Ci sono altri bandi importanti come quello dell’Iti-Fabbrica del Carnevale".

Quindi pensa che le preoccupazioni espresse dai dirigenti comunali siano eccessive?

"Le criticità evidenziate riguardano tutte le procedure in corso e comunque non commento i pareri dei dirigenti".

Conferma la maggioranza di venerdì proprio su Interquartieri e nuova Federiciana? "Confermo che ne parleremo in maggioranza prima del consiglio comunale (convocato per il 30 maggio) come facciamo sempre".

La delibera sulla variazione di bilancio potrebbe essere rinviata?

"Al momento non è un’ipotesi di cui sono informato".

I consiglieri di centrosinistra la voteranno compatti?

"Ne deve parlare con loro, io sono solo un assessore".

Al termine di questa vicenda, come assessore all’Urbanistica cosa si sente di dire?

"Ho avuto un mandato chiaro e preciso dal sindaco, dalla giunta e dal consiglio comunale di portare avanti un progetto importante per la città ed io l’ho fatto. Da adesso in poi i passaggi sono amministrativi".

Non pensa che ci sia stato il tempo sufficiente dal 2018 ad oggi per affrontare l’iter della strada con maggiore calma senza arrivare a ridosso della scadenza del 30 giugno 2023?

"E' una situazione comune a tutte le amministrazioni d’Italia e non è un tema su cui vogliono tornare".

Anna Marchetti