"Fanno una palestra doppione mentre manca un centro civico"

Ma siamo proprio sicuri che ci serva una nuova palestra comunale?". Il dubbio viene dall’ex consigliere comunale Sauro Gasparri (foto), che argomenta così: "La giunta di Montefelcino ha deliberato la realizzazione di una nuova palestra coi finanziamenti del Pnrr, per una spesa totale di oltre 700mila euro, di cui circa 100mila in progettazione. Una nuova palestra da farsi nell’unico spazio verde adiacente la scuola primaria. A mio avviso si tratta di un’opera superflua e quindi non necessaria, dato che abbiamo già una palestra idonea per le scuole e ogni attività sportiva. Si dirà che sono soldi che ci dà l’Europa e quindi si devono spendere in qualcosa. Ma lo sanno che i nostri figli e nipoti li dovranno restituire con gli interessi? Perché l’amministrazione non ha chiesto il parere della cittadinanza e dei gruppi che l’hanno appoggiata? Magari sarebbero venute fuori altre idee per opere veramente necessarie, come, per esempio, dei locali per un centro civico per le associazioni. Qualcuno gli avrebbe potuto suggerire di non spendere soldi inutilmente".

Ancora: "Attualmente il Comune di Montefelcino non ha locali dove i cittadini e le varie associazioni possono riunirsi. Dove si possano tenere conferenze, dibattiti, spettacoli. Dove la banda cittadina, che il sindaco chiama "mitica", potrebbe trovare finalmente una sede stabile. Il Palazzo del Feudatario è inagibile per il terremoto di oltre 10 anni fa e non si sa nulla al riguardo (in realtà entro giugno dovrebbe essere approvato un progetto per 2,3 milioni, secondo quanto dichiarato dal sindaco Pelagaggia a dicembre scorso, ndr)". Infine: "Forse in questi 5 anni mi sono distratto, ma ho visto veramente poco da questi amministratori".

a.bia.