Fano costruisce gioco. Ma il Sora lo punisce

2

ALMA JUVE FANO

1

(3-5-2): Crispino 6; Mastrantoni 6,5, Orazzo 6,5, Veron F. 7; Ippoliti 6,5, Tribelli 7 (35’st Jirillo sv), Di Gilio 6,5, Fortunato 6 (25’st Martey 6), Tordella 6; Gubellini 6 (47’st Formicola sv), Didio 7. A disp.: Simoncelli, Gemini, Paolucci, Marcucci, Veron N., Capparella. All. Campolo 6,5.

A.J. FANO (3-5-2): Guerrieri 6; Mancini 5,5 (42’st Antonioni sv), Dubaz 5,5, Riggioni 5,5; Allegrucci 5,5, Zanni 6, (20’st Pierfederici sv) Urbinati 5,5, Gonzalez 6,5, Malshi 5 (14’st Roberti 5,5); Padovani 6, Coulibaly 5,5 (36’st Brunetti). A disp.: Piersanti, Saponaro, Pensalfini, Ricci, Giuli. All. Manoni 5,5.

Arbitro: Spinelli di Cuneo 6.

Reti: 15’pt Didio (S), 32’st Veron F. (S), 44’st Gonzalez (F).

Note: ammoniti Ippoliti (S), Orazzo (S), DiGilio (S), Mancini (F), Coulibaly (F); angolo 2-4; rec. 0’pt, 8.

Partita gagliarda dell’Alma Juventus Fano, che non sfigura al cospetto di un Sora in forma, ma alla fine soccombe per 2-1. Match equilibrato, ma poco spettacolare. Dopo la bella vittoria con il Roma City la situazione in classifica si complica ancora a causa degli altri risultati, con il Vastogirardi che aggancia in classifica i granata a 180’ da fine campionato. Dopo il minuto di raccoglimento in memoria del calciatore Mattia Giani, ottimo avvio di partita del Fano, che alla prima azione impegna Crispino in una parata non semplice con Padovani. Gli ospiti sembrano fare la gara, ma il Sora va in vantaggio alla prima occasione al 15’ con un’incornata vincente di Didio che insacca sotto la traversa il cross di Tribelli. Il Fano cerca di reagire, ma punge poco e il Sora controlla bene la partita, andando vicino al raddoppio al 40’ con Veron.

Nella ripresa gli ospiti partono a spron battuto con due conclusioni dal limite dell’area di rigore sorana. Al 32’ il Sora raddoppia: Ippoliti conquista caparbiamente un corner e dalla bandierina Tribelli serve sul secondo palo Franco Veron, che con la solita zuccata vincente sigla il suo sesto gol in maglia bianconera. Il match sembra chiuso, ma al 44’ Gonzalez lo riapre con una punizione battuta magistralmente sotto l’incrocio dei pali. L’arbitro concede 8’ di recupero a causa di un’interruzione a metà ripresa per qualche epiteto razzista verso Coulibaly. Il Fano si butta in avanti ma il Sora resiste in trincea agli assalti degli ospiti.

Beniamino Cobellis