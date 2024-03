Fano-Grosseto e Pedemontana, ecco le date

L’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli, annuncia le tempistiche per la realizzazione delle grandi opere viarie del territorio. È il 2025 l’anno in cui si prevede di partire con la realizzazione delle varianti di Mercatello sul Metauro e Urbania, Dopo la riunione di ieri del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, che ha approvato il Contratto di Programma Ministero-Anas sulle opere stradali da realizzare a livello nazionale, Baldelli con un video ha annunciato gli importanti progressi. Per la nostra regione è stata recepita l’ossatura del Piano Regionale delle Infrastrutture "Marche 2032", con interventi sulle infrastrutture che nella nostra provincia interessano soprattutto la Fano-Grosseto e la Pedemontana.

"Il piano regionale era stato adottato poche settimane fa dalla giunta Acquaroli -spiega l’assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli-. Per il 2024 e per gli anni a seguire sono state recepite due grandi opere: il completamento della Fano-Grosseto e della Pedemontana che collegherà Urbino con Ascoli Piceno. Nel 2024 avremo già il finanziamento del primo stralcio della Pedemontana Nord tra Fabriano e Sassoferrato, che si aggiunge ai patti sui fondi di sviluppo e inclusione firmati ad Acqualagna dalla premier Meloni che prevedono il completamento di altri tratti della Pedementana Nord, come ad esempio il bypass di Cagli. Sempre nel 2024 sono in programma il completamento di alcuni lotti anche nel centro sud. Nel 2025 si prevede sulla Fano Grosseto la realizzazione delle varianti di Mercatello sul Metauro e Urbania e il completamento del lotto tra la E45 in territorio umbro e la galleria della Guinza. Seguirà tutto il completamento della Fano Grosseto con la realizzazione anche della seconda canna. Cambiamo le Marche, le Marche cambiano con le infrastrutture".

Stasera, intanto, è prevista a Mercatello sul Metauro un’assemblea pubblica aperta convocata dal gruppo di cittadini "Voci della Valle, alle 21 nell’aula magna delle scuole, con un focus sulla situazione sia nelle Marche che in Umbria e un approfondimento sul progetto del lotto 4.