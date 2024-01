Fano, la festa è in bilico. Ma Tre Ponti conferma

E’ legata alle condizioni meteorologiche la Festa della Befana di Fano, in programma per oggi dalle 16 in piazza XX Settembre, mentre si terrà sicuramente la Festa della Befana di Tre Ponti, che si svolge al chiuso, arrivata alla 24ª edizione. Per la Befana di piazza XX Settembre gli organizzatori (la Pro loco e le altre associazione che ne fanno parte) decideranno questa mattina se confermare l’evento. L’informazione sarà accessibile sul sito istituzionale visitfano.info e sui social del Comune. Questo il programma: alle 16 partiranno i laboratori,

da quelli manuali alla baby dance, con la distribuzione gratuita di cioccolatini e cioccolata calda. Poi alle 17 sarà la volta degli spettacoli allestiti sul palco centrale, posizionato davanti al Teatro della Fortuna: dalle 17 alle 17.45 si esibirà il mago Giancarlo e dalle 17.45 alle 18.30 il coinvolgente White Baloon. Intorno alle 19 sarà la volta della Befana che porterà con se le 1000 calze da distribuire ai presenti. Nel pomeriggio della Befana si svolgerà anche l’iniziativa di beneficenza "Un dono nella calza magica" in collaborazione con Avis Fano.

Nel caso in cui gli organizzatori siano costretti, per la pioggia, a sospendere la Festa, l’iniziativa non si potrà ripetere, i bimbi perderanno l’occasione di stare insieme, di incontrare la vecchia signora in sella alla sua scopa magica e di ricevere i dolciumi delle 1000 calze. Salterà anche il simbolico passaggio di testimone tra la Befana e El Vulon, tra le iniziative natalizie e il Carnevale: la prima sfilata con i carri allegorici è prevista per il 28 gennaio, seguiranno le domeniche del 4 e 11 febbraio. Tutto confermato, invece, per la Befana della cooperativa Tre Ponti: l’appuntamento è per oggi alle 16 con la tombola per i più piccoli, mentre alle 17 è previsto l’arrivo della Befana e la distribuzione di circa 300 calze.