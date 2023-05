"Federiciana e Interquartieri: tranquilli, il Comune non rischia"

Su Interquartieri (costo di 25 milioni di euro di cui 20milioni di fondi Cipe) e nuova Federiciana (10,5 milioni di cui 2,5 di fondi Pnrr) nessuna maggioranza ad hoc. Sui due mega progetti, della delibera di variazione di bilancio per i prestiti che dovrebbe assumere il Comune da 5 milioni di euro (Interquartieri) e 8 milioni di euro (nuova Federiciana) e quindi del rischio default per le casse comunali, denunciato dai dirigenti, se ne dovrebbe parlare nella consueta riunione di maggioranza che si tiene il giorno prima del consiglio comunale: quindi domani visto che la seduta consiliare è convocata per martedì 30.

Sindaco, mentre lei era a Sarajevo come presidente del Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio, a Fano si è scatenata la paura che i due progetti e i relativi finanziamenti possano indebitare il Comune: lei cosa dice?

"Non sarò perfetto, ma sono sempre stato un sindaco responsabile e il rischio default per il Comune di Fano non esiste".

E allora cosa sta succedendo? "Tutti parlano e nessuno ha capito di cosa si discute. La delibera sulla variazione di bilancio serve solo a tenere aperte più finestre per non compromettere nessuna possibilità, sapendo che i prestiti non potranno essere portati avanti entrambi. Metteremo una clausola in base alla quale i dirigenti potranno procedere solo su specifica autorizzazione del sindaco e della giunta".

Lei sta dicendo che si predispone la spesa per entrambe le opere, ma poi si dovrà scegliere quale mutuo assumere?

"Come amministratori dobbiamo lasciarci aperte tutte le possibilità, fare le verifiche tecniche necessarie, essere pronti ad intervenire ma anche reperire altre risorse. Senza questo atto sulla Federiciana non potremmo procedere e di fatto dovremmo rinunciare ai 2milioni e mezzo di fondi Pnrr già acquisiti. E’ chiaro che il mutuo non potrà essere di 8 milioni di euro e che andranno individuate altre risorse per il finanziamento dell’opera. Stessa cosa per l’Interquartieri, se l’infrastruttura andrà avanti, il Comune dovrà assicurarsi la copertura economica. Il mio compito è fare il sindaco in maniera responsabile, come sempre in questi anni. ".

La delibera di variazione di bilancio è confermata all’odg del consiglio comunale di martedì, visto che è stata contestata la sua approvazione nella commissione bilancio di venerdì?

"Aspettiamo il parere del segretario generale, ma c’è sicuramente. Altrimenti risolviamo i problemi dicendo no a tutto. Io la mia parte l’ho fatta, come sempre, penso di essere stato e di essere un sindaco responsabile e serio."

Sulla biblioteca Federiciana si dirotteranno parte delle risorse compensative stanziate da Terna per Adriatic link?

"Carrara ha la priorità e avrà tutto quello che le serve. Credo che un progetto importante come quello della Federiciana (firmato da Mario Cucinella ndr) debba individuare altre fonti di finanziamento ed avere l’attenzione della Regione Marche e dello stesso Ministero della Cultura".

Anna Marchetti