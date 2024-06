Federico Compagnoni: "Voglio crescere con voi"

La Smartsystem Fano, serie A2, completa la batteria dei centrali con l’arrivo del lombardo Federico Compagnoni, classe 2003, 205 cm, proveniente da Castellana Grotte (A2) dove ha militato a partire da dicembre del 2023. In precedenza per lui un’esperienza a Marcianise, avversaria dei fanesi nel girone blu della serie A3: "Quando ho saputo della possibilità di venire a Fano – afferma Federico Compagnoni – non ho avuto dubbi, sono molto contento di questa opportunità e felice di giocare in una società di cui ho sempre sentito parlare bene con un allenatore che ritengo tra i migliori della categoria".

Il nuovo centrale virtussino ha un bel ricordo del Palazzetto di Fano: "Al Palas Allende ho ottenuto risultati importanti con la Junior League e con l’under 19". Sulla prossima stagione Compagnoni mette in guardia tutti: "Ogni partita sarà una battaglia – continua l’ex Brugherio – ci saranno delle avversarie con un roster importante grazie alla presenza di giocatori provenienti dalla Superlega". Il ragazzo di Castiglione delle Stiviere ha un obiettivo rilevante: "Voglio crescere come centrale ma la cosa fondamentale è che mi metterò a disposizione della squadra per ogni necessità". Compagnoni fa un saluto speciale: "Ai tifosi di Fano che non vedo l’ora di incontrare e conoscere".

Un altro giovane virtussino, poi, promosso in prima squadra sulle orme del padre. E’ ilcaso di Giacomo Sorcinelli che farà parte del roster della serie A, dopo le esperienze con la serie C e qualche panchina con l’A3. Schiacciatore, classe 2005, 193 cm, Giacomo completerà il reparto di banda con lo sloveno Jan Klobucar, Pietro Merlo e Federico Roberti: "L’approdo in prima squadra rappresenta per me un qualcosa di molto importante – esordisce Sorcinelli – in passato ho fatto qualche allenamento e partecipato ad alcune gare con i ragazzi della serie A3, ma ora farò parte ufficialmente del roster". Il giovane schiacciatore virtussino, anche lui proveniente da un vivaio ricco e promettente, aggiunge: "Potrò allenarmi con giocatori molto esperti che hanno alle spalle tanti anni di pallavolo giocata ad alti livelli, oltre alla opportunità di conoscere nuovi metodi di allenamento e giocare a ritmi diversi". Poi si sofferma sulla parte finale della stagione scorsa: "Ho già avuto la possibilità di allenarmi in prima squadra nell’ultimo periodo di campionato – conclude Sorcinelli – devo dire che non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza e di mettermi a disposizione del coach e dei compagni di squadra".

b.t.