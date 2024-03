Femminismo di ieri di oggi. La filosofa Buttarelli parla di Carla Lonzi

Prosegue alla Mediateca Montanari il ciclo di incontri "Tempi di Ri-conoscenza" dedicati al tema del femminismo di ieri, oggi e domani. Dopo il successo del primo appuntamento alla Sala Ipogea, si prosegue questo pomeriggio alle 17.30 con il pensiero travolgente di Carla Lonzi, attivista, saggista, critica d’arte ed editrice italiana, teorica dell’autocoscienza e del femminismo radicale, il cui pensiero politico e filosofico rimane ancora oggi fondamentale per capire come, in passato, le donne abbiano cercato una propria autonomia dalla storia che le aveva tenute in disparte e come, in futuro, dovranno muoversi per continuare a farlo. Sarà Annarosa Buttarelli, filosofa, saggista e responsabile del Fondo Carla Lonzi presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, a raccontarci la portata rivoluzionaria delle idee e degli scritti di Carla Lonzi. Ingresso libero.