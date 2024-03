Fermato alla stazione mentre vende bici rubata

Pesaro, 21 marzo 2024 – Ruba una bici, poi mette un annuncio su Facebook per venderla, si accorda sul prezzo, 40 euro, ma la Polfer lo rintraccia proprio nei minuti in cui fa la consegna all’acquirente e quindi lo denuncia per ricettazione e truffa.

E’ quello che è avvenuto lunedì scorso a un 57enne, controllato mentre girava con quella bici alla stazione ferroviaria. Gli agenti Polfer lo vedono con una bicicletta, gli chiedono i documenti e da questi il 57enne risulta avere precedenti per furto. Ma fin qui tutto bene, solo un controllo. Passano pochi minuti, e gli agenti vedono che stranamente l’uomo non ha più la bici con cui girava.

Ce l’ha invece un’altra persona, che sta aspettando un treno sul binario 4. E facendo un controllo a quest’ultimo, gli agenti si accorgono che i due si erano accordato sulla cifra di 40 euro, tramite un contatto avvenuto via Messenger tra venditore e acquirente. Il «contratto» era fatto: in quel momento, lunedì scorso, avveniva solo la consegna della bici e dei soldi.

La polizia ha scoperto poi che il furto della bici era avvenuto a febbraio: è stato contattato il legittimo proprietario, che nel frattempo aveva fatto denuncia e gli è stata restituita. Perquisizione anche a casa del ricettatore, dalla quale, dice la Questura, «sono emersi elementi utili» per le indagini.