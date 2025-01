Fermignanese va a tutta. Vismara, sgambetto Jesina

vismara

0

jesina

1

VISMARA: Melchiorri, Oliva (41’ st Capomaggi), Bertuccioli, Morani (26’ st Carnaroli), Palazzi, Del Pivo, Pistola (37’ st Vagnarelli), Letizi, Montanari (19’ st Mazzari), Gaudenzi (44’ st Amati), Renzi. All. Fulgini

JESINA: Gasparoni, Di Gennaro, Zandri, Scoccimarro, Marengo (19’ st Zagaglia), Lapi, Massei A,, Paradisi, Cordella, Russo (22’ st Borocci), Massei F. ( 37’ st Zang Owona). All. Omiccioli Arbitro: Ciccioli di Fermo.

Rete: 3’ pt Cordella

PESARO

La Jesina strappa una vittoria di misura con una rete a freddo nella prima azione di gioco, per poi difendere il risultato, con i pesaresi che provano in ogni modo di riprendere la partita. Fischio d’inizio e dopo una prima azione pesarese, la jesina costruisce un’azione sulla sinistra con Paradisi che ricevuta palla sulla trequarti crossa al centro ove svetta Cordella che di testa mette la palla in rete a fil di palo, sorprendendo la difesa del Vismara. Poi i pesaresi prendono campo ed iniziano a creare gioco portandosi sempre di più nella metà campo avversaria, ma senza la necessaria lucidità sottoporta. Ripresa con i ragazzi di Fulgini protesi costantemente in avanti ed al 15’ un’azione veloce di Bertuccioli viene finalizzata da Renzi, con Gasparoni che respinge sui piedi di Montanari, il quale manca clamorosamente lo specchio della porta. Al 36’ Gaudenzi libera Pistola in area, ma il suo tiro ravvicinato viene respinto d’istinto ancora da Gasparoni.