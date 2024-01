Festa per i 100 anni di Mafalda Gentili

FANO - Doppia festa per i 100 anni della fanese Mafalda Gentili (foto col sindaco), prima col nipote Matteo che ha compiuto 34 anni il 5 gennaio e poi con il sindaco di Fano e la sorella Ilde (96 anni) nel giorno della Befana. E’ infatti nata a Cartoceto il 6 gennaio 1924 "Mafaldina" (come viene chiamata nella Casa Albergo di Familia Nova dove è ospite da 4 mesi), figlia del musicista Abramo Gentili (uno dei primi componenti della Musica Arabita). Ma è cresciuta al Pincio all’ombra della statua di Augusto, un monumento per lei ‘croce e delizia’. E’ lì infatti che la sua vita è stata segnata per la prima volta, con la morte del fratellino Graziano che a soli otto anni è rimasto vittima dell’esplosione di un ordigno bellico. Ed è per questo che il suo unico figlio si chiama Graziano, Graziano Ridolfi. "Mamma è rimasta vedova a 50 anni, nel 1974 - ci racconta - non avevamo una casa di proprietà e abbiamo girato molti quartieri, dopo aver lasciato la casa dei nonni al Pincio. Mamma ha lavorato come sarta, è sempre stata una donna energica e sensibile ed è stata nella mia famiglia per altri 40 anni". "Ogni pezzo di stoffa è la nostra vita - ha detto il sindaco festeggiandola - e Mafalda Gentili li ha cuciti con il filo dell’amore in 100 anni". ti.pe.