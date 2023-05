Festa per i 104 anni della Meliffi

Circondata dall’affetto dei familiari Zita Miliffi ha festeggiato l’altroieri 104 anni. La nonnina nata il 22 maggio 1919 da una famiglia di agricoltori residenti in località Ca’ Meschio, poco distante dalla frazione Piano, è la seconda di nove figli (2 femmine e 7 maschi, uno ancora vivente). Grande amante della famiglia e del lavoro, ha trascorso gli anni giovanili tra lavori agricoli e domestici. Il 27 novembre 1948 dopo aver sposato Giuseppe Miliffi si trasferisce nel casale di Ca’ Saraceno. Dalla fine di ottobre 1951 si trasferisce a Piobbico dove fa la casalinga mentre il marito diventa artigiano. Quando negli anni ’60 a Piobbico viene aperto un maglificio, Zita per un breve periodo lavora in fabbrica. Si è dilettata a fare cestini con foglie di palma e si è occupata dei nipoti Simona e Michele. Vive accudita dall’unico figlio, dalla nuora e dai nipoti.

am.pi.