Feste senza bus: il caso in Regione

Lo stop al trasporto pubblico nei giorni di festività natalizie arriva in Consiglio regionale. La consigliera Marta Ruggeri, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, ha depositato una interrogazione che discuterà nella seduta di oggi. "Ricordo che è alla Regione che spetta la funzione di programmazione e degli investimenti del trasporto pubblico locale, assegnata per legge, e che a sua volta delega ai Comuni, Unioni Montane e Province. Ad essere maggiormente penalizzate da questa sospensione sono sicuramente le aree interne, sia per il trasporto pendolare locale sia per quello turistico. In primis la città di Urbino, patrimonio Unesco, già in parte sfavorita in situazione di normalità per esempio a causa dell’orario dell’ultima corsa dalla stazione ferroviaria di Pesaro verso Urbino delle 20.30 e per l’assenza dell’infrastruttura ferroviaria che, ricordo, questa amministrazione regionale in campagna elettorale aveva promesso di riattivare, in particolar modo per le tratte ferroviarie Fano-Urbino e Fabriano-Pergola. Con la discussione in Consiglio regionale verificheremo se la Giunta è intenzionata a mettere in atto azioni affinché siano garantite le corse cancellate da Adriabus", conclude Marta Ruggeri.

fra. pier.