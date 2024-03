Fila per entrare al Lanificio Carotti

Oltre 300 persone sono arrivate ieri a Fermignano per visitare la splendida e simbolica Torre medievale, l’antico lanificio Carotti con le sue turbine restaurate e i suoi grandi spazi ristrutturati perfettamente pronti ad essere utilizzati per eventi ed incontri. E ancora il lavatoio e il mattataio. Dice Giulio Finocchi, storico del paese ed in prima linea anche ieri ed oggi per accogliere i tanti visitatori grazie al Fai: "In questo primo giorno abbiamo avuto almeno 300 persone, provenienti da tutta Italia, che hanno voluto visitare le nostre bellezze storiche. Sono rimasti tutti affascinati. Abbiamo avuto poi un grandissimo riscontro per il lanificio Carotti, considerato da tutti un esempio di archeologia industriale di grandissimo livello risalente al 1900".