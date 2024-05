Finanza contro il sommerso. Pub sconosciuto al fisco. Tutti in nero i dipendenti

Un pub-pizzeria di Montelabbate era totalmente sconosciuto al fisco ed impiegava quattro lavoratori (l’intera forza lavoro), tutti in nero, tutti italiani. Il pub pizzeria sarà segnalato all’Ispettorato del lavoro, per una eventuale chiusura dell’attività. E’ questa la situazione più grave rilevata dai militari della Guardia di Finanza nell’ambito di un controllo iniziato dallo scorso maggio su tutto il territorio provinciale e intensificato nell’ultimo fine settimana.

Controllati 20 esercizi pubblici per verificare il rispetto della normativa sul lavoro, nel corso dei quali sono stati individuati 11 lavoratori in nero (su 54 lavoratori identificati al momento dell’accesso). Quattro di questi erano quelli del pub di Montelbbate. Controllate poi 3 nuove attività (aperte da non più di sei mesi) con l’obiettivo di individuare preventivamente violazioni degli obblighi tributari in relazione a requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dalla normativa fiscale. Effettuati anche 32 controlli in materia della corretta emissione telematica degli scontrini e delle ricevute fiscali a seguito dei quali sono state riscontrate 13 irregolarità; 3, invece, i controlli in materia di abbonamento speciale Rai con la costatazione di 2 irregolarità. Nell’ambito delle attività “su strada”, sono stati controllati 221 autoveicoli, identificate 331 persone, elevati 6 verbali in materia di violazioni al codice della strada, effettuati 7 riscontri ai beni viaggianti ed eseguiti 12 controlli in materia di accise nei confronti di autocisterne e distributori stradali.

Sul fronte stupefacenti, sequestrati 60 grammi di marijuana e 14,30 grammi di hashish, con la denuncia di due soggetti. Sul fronte dei controlli ai negozi, sequestrati penalmente 392 capi di abbigliamento contraffatti e amministrativamente 185 articoli di casalinghi per violazione degli obblighi in materia di etichettatura.