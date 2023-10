Fiocco azzurro in casa VL. È nato il piccolo Quincy jr

Il numero 4 della Vuelle Quincy Ford è sempre più pesarese e festeggia l’ennesimo traguardo: suo figlio, Quincy Junior, nato proprio nei reparti di Ostetricia-ginecologia del San Salvatore di Pesaro. Solo dal tono di voce si avverte la sua emozione. "Letteralmente è stato un parto – dice –, mi sento un po’ stanco. Si parla spesso dei doni speciali dell’essere padre e ora li capisco, sono fantastici". Quincy si sofferma poi sulla scelta di Pesaro come città natale di suo figlio: "Quando ho firmato il contratto con la VL avevamo già deciso che nostro figlio sarebbe nato in Italia. A Pesaro abbiamo trovato un personale sanitario fantastico che si prende cura delle famiglie, dei bambini e delle madri. Abbiamo trovato persone brave e disponibili che hanno supportato mia moglie ad ogni visita e l’hanno tenuta sempre sotto controllo verificando che andasse tutto bene, Li ringrazio". Una scelta che lascerà un’impronta indelebile, sulla carta d’identità del piccolo ma anche nel cuore dei suoi genitori. "Sì, certamente. Ora che Jr è nato qui, sia io che mia moglie ci sentiamo pesaresi. Siamo molto felici ed eccitati, e grati che tutti siano in salute".

Ford racconta anche della sua relazione con la città: "Siamo arrivati ad agosto e da subito l’impatto è stato stupendo: la città, le persone, il team, l’organizzazione... hanno svolto tutti un lavoro grandioso nel farci sentire a nostro agio. Ogni esperienza è stata una buona esperienza". Scontato che Quincy dedicherà al figlio il prossimo canestro, ma lui va oltre: "Gli dedicherò tutto! Ogni partita, ogni stagione, ogni risultato. Così che possa venire alle mie partite e vedermi giocare quando sarà più grande". Il futuro sportivo sembra già scritto: "Giocherà di sicuro a basket o a calcio". Nel caso scelga la seconda opzione, Pesaro lo attende alla Vis: "Assolutamente sì, giocherà a Pesaro" risponde sorridendo e pieno di felicità. "Rappresenterà la città di cui siete fieri".

Ad accompagnare la famiglia in questo percorso è stata la pediatra Domenica Rizzi, che racconta: "Per noi è un motivo di orgoglio che un personaggio come lui, che avrebbe potuto scegliere qualsiasi luogo per partorire, abbia deciso di farlo qui da noi. Rappresenta un’iniezione di fiducia dopo le tante voci dell’ultimo periodo". Quanto al bimbo e alla madre "lei sta bene – dice –, è stato un parto spontaneo ed anche il bambino è in perfetta forma, ha un peso adeguato ed è tutto nella norma".

Teobaldo Bianchini