Fiorello in cattedra per la lectio magistralis

È il giorno di Rosario Tindaro Fiorello, conosciuto ai più semplicemente come Fiorello, che torna a Urbino dopo 30 anni, stavolta non per condurre un programma televisivo, ma per ricevere il sigillo d’Ateneo dell’Università Carlo Bo. Lo showman e comico siciliano arriverà in città in mattinata per prendere parte alla cerimonia, che è in programma alle 11 nell’Aula magna dell’Area scientifico didattica Paolo Volponi (via Saffi, 15). A consegnargli il Sigillo, il più alto riconoscimento assegnabile dall’Università di Urbino, sarà il magnifico rettore, Giorgio Calcagnini. "Osservatore attento dell’uomo – si legge in uno dei passaggi contenuti nelle motivazioni del conferimento – ne interpreta le istanze più profonde con spirito pungente che mai si discosta dal garbo".

Nel corso della cerimonia, l’eclettico showman dialogherà con la comunità studentesca della Carlo Bo e poi proporrà una lectio magistralis dal titolo "La mia vita, la mia carriera: lo stesso, grande spettacolo". Chi non fosse riuscito a prenotarsi per assistere, potrà comunque seguire l’iniziativa in diretta streaming, sul canale YouTube dell’Ateneo, www.uniurb.it/live.

n. p.