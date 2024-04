Fiorenzuola, Mms in azione. Spiaggia ripulita dai rifiuti

Una squadra di Marche Multiservizi è intervenuta l’altro giorno nella spiaggia di Fiorenzuola di Focara per ripulire l’arenile e raccogliere i rifiuti presenti. L’operazione di pulizia straordinaria, che ha coinvolto tre persone ed una pala gommata e che si è resa particolarmente necessaria dopo il maltempo dei giorni scorsi, ha permesso di raccogliere rifiuti di vario genere (plastica, cartacce), legname e boe trascinate a riva dalle mareggiate. Complessivamente circa 3 tonnellate e mezzo di materiale. "Dopo la pulizia delle spiagge libere (Sottomonte, viale Trieste e Baia Flaminia) con un mezzo speciale dotato di setaccio selezionatore, capace di raccogliere i materiali abbandonati preservando la sabbia dell’arenile si legge in una nota – prosegue l’impegno quotidiano di MMS per rendere il territorio sempre più pulito, bello ed accogliente. Un’attività che viene ulteriormente potenziata nell’anno di “Pesaro Capitale della Cultura”, che rappresenta un’importante opportunità di sviluppo per tutta la provincia. Come sempre si rinnova l’appello alla collaborazione di tutti perché sono i piccoli gesti quotidiani che possono fare la differenza".