Fiorenzuola si racconta: percorso multimediale per conoscerla meglio

Un progetto nato dalla curiosità di conoscere e che ora vede prendere forma in un percorso in cui gli elementi della natura e del paesaggio si confondono con i documenti storici recuperati e studiati per una Fiorenzuola che si racconta sui passi dell’800 svelato. Ma di che cosa si tratta? "Questo è il risultato di una ricerca d’archivio del diciannovesimo secolo, l’evento culturale a Fiorenzuola consentirà ai visitatori di intraprendere un percorso ideale all’interno del borgo antico attraverso grafici artistici dell’ISIA di Urbino ed ascoltare le voci e i racconti di personaggi presenti nella lettura di questi documenti. L’inaugurazione sarà sabato 4 maggio alle ore 17 a Fiorenzuola – afferma Fabio Costantini, Coordinatore del progetto –. La visita si svilupperà in più fasi e subito all’ingresso del borgo il visitatore potrà scaricare una pagina web nel proprio cellulare scannerizzando un QrCode, successivamente, troverà dei contenuti multimediali, in particolare audio, con cui potrà ascoltare i testi inseriti. E’ un percorso del tutto immersivo che vuole raffigurare una ricerca storica documentale in un paesaggio unico".

Un viaggio multimediale tra piazzette e strette vie per scoprire chi eravamo, così viene definito. "La Biblioteca Oliveriana ha contribuito a questo progetto come custode del patrimonio archivistico comunale. E’ un’idea molto interessante perchè questo archivio non è mai stato studiato ed ora si sono scoperti documenti mai visti essenzialmente ottocenteschi che riservano delle sorprese interessanti" sottolinea Brunella Paolini, direttrice della Biblioteca Oliveriana e dell’Ente Olivieri. La mostra sarà visitabile fino al 29 settembre con ingresso libero gratuito ed è stata realizzata grazie alla sinergia dell’ente Olivieri, del Comune di Pesaro, Quartiere 6, Isia di Urbino, Liceo Artistico Mengaroni e l’Associazione Le Voci dei Libri Pesaro.

Ilenia Baldantoni