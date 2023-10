"Flaminia piena di rischi". La rabbia dei cittadini

Dopo l’ennesimo incidente di ieri (foto) alcuni residenti rilanciano l’appello al Comune per avere maggiore sicurezza e controlli: "Chiusa via Carloni, per il cantiere dell’Interquartieri, la Flaminia è diventata un calvario, con passaggio di mezzi pesanti che creano vibrazioni simil terremoto alle abitazioni e il sovraccarico di veicoli che alimenta il rischio di incidenti. Sindaco, intervieni".