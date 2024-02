Fondi in arrivo per celebrare Donato Bramante

La Regione stanzia 20mila euro per le celebrazioni di Donato Bramante e 30mila euro per l’acquisto di nuovi strumenti di diagnostica per l’ospedale di Urbino, tramite il Fondo di competenza consiliare 2024. Ad annunciarlo è Giorgio Cancellieri, consigliere regionale in quota alla Lega, che commenta: "Il contributo destinato al Comune di Fermignano per le celebrazioni bramantesche e quello per l’acquisto di strumentazioni e apparecchi tecnici per efficientare i reparti di oncologia senologica, ortopedia e chirurgia dell’ospedale confermano la mia volontà di supportare specifici progetti, il cui ruolo è fondamentale per potenziare il territorio nelle sue espressioni di comunità e di servizio".

Grazie a tale fondo, negli scorsi anni erano arrivati contributi a Fermignano anche per la realizzazione del campo da beach volley a Bivio Borzaga e di quello da tennis e bocce a San Silvestro, nonché ai lavori di riqualificazione del belvedere sotto al complesso della Torre e ponte medievale del capoluogo, alla chiesa di Santa Maria delle Grazie al Furlo e al centro "dopo di noi". I soldi diretti all’ospedale di Urbino, già previsti a bilancio, rimborseranno un progetto di acquisto che ora dovranno redigere i reparti beneficiari, indicando gli strumenti da comprare. "Anche quest’anno ho puntato su interventi significativi a sostegno di due ambiti a cui tengo particolarmente – prosegue Cancellieri –. Nel 2024 ricorrono i 510 anni dalla nascita di Bramante e ritengo doveroso che, anche grazie al contributo da me stanziato, Fermignano possa fare di questo suo figlio illustre una cassa di risonanza promozionale con iniziative specifiche. Altrettanto, come medico, cittadino e politico, sono felice di contribuire all’innovazione in ambito diagnostico dell’ospedale di Urbino, dopo essermi confrontato con medici e primari".

n.p.